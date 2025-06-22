الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق متهم بدهس أسرة بمدينة نصر

اسعاف؛ فيتو
اسعاف؛ فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بسرعة ضبط وإحضار سائق سيارة متهم بدهس أفراد أسرة مكونة من 3 أشخاص أعلى محور المشير بمدينة نصر، وصرحت بدفن جثث المتوفين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

حادث مروري أعلى محور المشير

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور المشير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين دهس سيارة لأفراد أسرة كاملة مكونة من 3 أشخاص، وهم " محام، 62 سنة، ونجلته ربة منزل 34 سنة، وحفيدته 4 سنوات، أعلى محور المشير بمدينة نصر، وترك السيارة وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورفع رجال المرور آثار الحادث وتمت إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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