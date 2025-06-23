النيابة تأمر بسرعة ضبط عاطل متهم بالشروع في قتل فتاة بالزاوية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء بسرعة ضبط وإحضار عاطل متهم بالشروع في قتل فتاة بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم، وأمرت باستدعاء الفتاة لسماع أقوالها ومعرفة الأسباب والدوافع وراء الواقعة.



البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيدون فيه بتعدي شاب على فتاة بسلاح أبيض في أحد شوارع الزاوية الحمراء، وحاولوا الإمساك به إلا أنه فر هاربا.

انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ وشكلت فريق بحث للتوصل إلى المتهم ومعرفة أسباب ارتكابه الواقعة وتحفظت على كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان تمهيدا لتفريغها والتوصل إلى الجاني وضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارتها المتقدمة.

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