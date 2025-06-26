ضرب حتى هتك العرض، عرض فتاة ضحية والدها على الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بحجز صاحب ورشة سمكرة، متهم بالاعتداء على ابنته بالضرب مما ترتب عليه إفقادها عذريتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بعرض الضحية على الطب الشرعي، لإعداد تقرير وافٍ عن إصاباتها وإعداد تقرير وافٍ عن أسبابها.

ضبط سمكري تعدى على نجلته بالضرب

تعود تفاصيل الواقعة حينما أقدم أحد الأشخاص ويعمل صاحب ورشة سمكرة، بالاعتداء على ابنته بالضرب مما أسفر عن فقدانها عذريتها جراء ما تعرضت له من تعدٍّ.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم ضبط المتهم بارتكاب الواقعة -والد الفتاة- وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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