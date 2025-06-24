أخبار الرياضة اليوم، 4 ملفات مهمة يناقشها مجلس الزمالك في اجتماع الأربعاء، نجم الأهلي يستعد لإجراء عملية جراحية، تعرف على برنامج الأحمر كاملا بعد العودة من الإجازة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كرة اليد، يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، مؤتمرًا صحفيًّا غدًا الأربعاء، لإعلان تعيين الإسباني تشافي باسكوال، مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر خلفا لمواطنه كارلوس باستور، بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وعلمت “فيتو” أن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيحصل على راتب شهري يقدر بـ15 ألف يورو صافيا، على أن يعمل بشكل غير متفرغ، حيث يتولى أيضا تدريب فريق فيزبريم المجري.

يخضع مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، مستغلا فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب وداع الفريق لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان مروان يعاني من آلام متكررة، ما جعل اللاعب في حاجة اللاعب للتدخل الجراحي لعلاج الفتاق، وهو ما تم تأجيله لحين انتهاء المنافسات التي يشارك بها الأحمر.

يعاني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة بورتو البرتغالي والتي أقيمت بين الفريقين فجر اليوم في كأس العالم للأندية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًّا.

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

يسعى نادي الزمالك لضم واحد من لاعبي النادي الأهلي السابقين، خلال الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، ببلوغه 38 عاما، وذلك تزامنا مع تأهل فريقه إنتر ميامي الأمريكي، إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة، وذلك بعد التعادل 2-2 أمام بالميراس.

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية ضهرا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًّا.

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مهمًا عصر غدًا الأربعاء في مقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات.

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن هبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بشكل رسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.