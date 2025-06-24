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رياضة

ليس محمد شريف، الزمالك يسعى لضم لاعب الأهلي السابق

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يسعى نادي الزمالك لضم واحد من لاعبي النادي الأهلي السابقين، خلال الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026. 

 

الزمالك يسعى لضم حمزة علاء 

وعلمت فيتو أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي السابق. 

ويسعى الزمالك لضم حمزة علاء في صفقة انتقال حر بعد رحيله نهائيا عن الأهلي. 

على جانب آخر، بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك من أجل تسويق لاعب الفريق الشاب أحمد الجفالي، صانع الألعاب التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحثًا عن عرض مناسب في الدوري التونسي.

نية لإعارة اللاعب 

أكد مصدر داخل الزمالك أن الاتجاه الأقرب داخل لجنة الكرة هو تسويق اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وذلك من أجل منحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرات في أحد أندية الدوري التونسي، تمهيدًا لعودته مستقبلًا.

 

اللاعب خارج الحسابات الفنية حاليا

أوضح المصدر أن  الجفالي لا يدخل ضمن خطط الجهاز الفني في الوقت الحالي بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن فرصة لعب حقيقية له خارج النادي، بدلًا من بقائه على مقاعد البدلاء.

 

ترحيب اللاعب بالفكرة

أبدى اللاعب موافقة مبدئية على فكرة الخروج للإعارة، خاصة في حال تلقي عرض من نادٍ تونسي يضمن له المشاركة بانتظام، وهو ما اعتبره خطوة مهمة في مسيرته. 

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