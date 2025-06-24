الاتحاد الفرنسي يعلن رسميا هبوط أولمبيك ليون للدرجة الثانية

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن هبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بشكل رسمي.

رسميًا.. نادي أولمبيك ليون يهبط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي

جاء قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بهبوط أولمبيك ليون لدوري الدرجة الثانية بسبب مخالفة فريق ليون للوائح.

كما أوضح بأن نادي ليون الفرنسي لديه أزمة مالية ضخمة تجاوزت 500 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن نادي أولمبيك ليون يعد من أكبر وأعرق الأندية الفرنسية.

وأنهى أولمبيك ليون النسخة الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهو في المركز السادس برصيد 57 نقطة

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