الثلاثاء 24 يونيو 2025
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رياضة

وسام أبو علي يتابع حالته مع الجهاز الطبي خلال إجازة الفريق

وسام أبوعلي، فيتو
وسام أبوعلي، فيتو

يعاني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة بورتو البرتغالي والتي أقيمت بين الفريقين فجر اليوم في كأس العالم للأندية.  

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

ومن المقرر أن يتابع الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي الحالة الصحية لوسام أبو علي خلال فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق. 

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

 

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

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