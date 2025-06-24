تعرف على برنامج الأهلي كاملا بعد العودة من الإجازة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه في القاهرة لمدة 3 أيام، بعد انتهاء الإجازة، على أن يطير بعدها إلى إسبانيا لخوض معسكر خارجي يستمر لمدة 10 أيام، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض النادي الأهلي خلال معسكره الخارجي في إسبانيا مباراة أو مباراتين وديتين، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني للاستعداد للموسم المقبل.

موعد وصول بعثة الأهلي للقاهرة

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة غدا الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

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