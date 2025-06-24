أخبار الحوادث اليوم، مقتل 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، قرار عاجل من الداخلية بشأن مبادرة كلنا واحد، المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قررت وزارة الداخلية،مد فعاليات المرحلة الـ(27) من مبادرة (كلنا واحد) إعتبارًا من 1 يوليو 2025 ولمدة شهر لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

أُصيب شخصان في حريق اندلع داخل سيارة ملاكي بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، اليوم، وتم نقلهما إلى مستشفى الصدر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظة القليوبية.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة، بمناسبة العام الهجري الجديد 1447 هـ، تقدم خلالها بخالص التهاني وأطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على سائق دهس 3 فتيات على محور الأوتوستراد.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب في منطقة جبلية بدائرة مركز البدرشين، حيث أُلقي القبض على أربعة متهمين، ثبت تورطهم في جريمة القتل، وذلك عقب أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ.

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، رفض دعوى تطالب بإبطال تعيين أحمد الدجوي رئيسا لمجلس إدارة دار التربية في جامعة أكتوبر.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر عدد من الأهالي بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، من أحد المقاهي، وذلك بسبب مشاجرات وتعديات من العاملين به على السكان.

منح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الإذن لـ 63 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية ضمن 3 قرارات وزارية.

تواصل نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة دهس شهدها حي النرجس بالتجمع الخامس، حيث اتُهمت سيدة في العقد الرابع من عمرها بدهس أسرة كاملة أثناء تنزهها، مما أسفر عن وفاة سيدة في الحال، وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة، بينهم طفلان، بإصابات متباينة.

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، وذلك أثناء إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، والاتجار فيها.



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