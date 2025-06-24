الثلاثاء 24 يونيو 2025
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حوادث

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

مصرع 4 عناصر إجرامية
مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع  قوات الشرطة بمحافظة أسيوط، وذلك أثناء إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، والاتجار فيها.

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القضاء على 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، خلال مداهمة أمنية لبؤرتين إجراميتين في محافظة أسيوط، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

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أكدت معلومات وتحريات قطاعي "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" و"الأمن العام"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط العناصر الأربعة – الصادر بحقهم أحكام بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "مخدرات، سلاح، سرقة بالإكراه، وبلطجة" – في محاولة جلب وترويج كميات من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق بين عدة جهات وقطاعات أمنية بوزارة الداخلية، تم إعداد حملة مكبرة لضبط المتهمين وما يحوزونه من مواد مخدرة وأسلحة متنوعة.. وعند مداهمة البؤرتين الإجراميتين اللتين يتخذ المتهمون منهما مكانا للاختباء وتخزين المواد المخدرة والأسلحة، بادر المتهمون بإطلاق النار على رجال الشرطة، فحدث تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصر 4 من العناصر الإجرامية المتهمين فى الواقعة.

وأسفرت العملية الأمنية، التي نُفذت بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، عن ضبط 30 كيلوجراما من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن حشيش، وشابو، وأفيون، وهيروين., بالإضافة إلى 27  قطعة سلاح ناري من بينها 11 بندقية آلية، 15 بندقية خرطوش، وطبنجة، ووتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 15 مليون جنيه مصري.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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