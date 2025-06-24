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حوادث

أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط عاطل شرع فى قتل حلاق بالسيدة زينب

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط عاطل بشرع فى قتل حلاق بشفرة موس؛ مما أسفر عن إصابته بسبب خلافات بينهما بـمنطقة السيدة زينب.

إصابة حلاق بالسيدة زينب 

كان قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال حلاق مصابا عدة إصابات متفرقة بجسده، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على حلاق مصاب عدة إصابات، وأكد قيام عاطل بالتعدى عليه باستخدام موس حلاقة.


وباجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم أثناء تواجده داخل محل المجنى عليه.

 وتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى علي المجنى عليه بسلاح أبيض؛ مما أسفر عن إصابته.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق.

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