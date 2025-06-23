تفاصيل مأساة أسرة حي النرجس.. سيارة تنهي حياة الأم وتتسبب في إصابة 4 آخرين.. التحريات ترجح قيادة المتهمة بسرعة جنونية.. و4 قرارات عاجلة من جهات التحقيق

تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار حادث دهس أسرة حي النرجس بالتجمع الخامس، حيث لقيت سيدة مصرعها في الحال فيما أصيب 4 آخرين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى حاليا.

وأمرت النيابة المختصة بـحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتسبب في وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أسرة واحدة.

حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن السرعة الزائدة أو خلل في نظام المكابح، إلا أن النيابة تنتظر نتائج فحص السيارة وتقرير الطب الشرعي للتأكد من السبب النهائي.

مأساة أسرة في التجمع الخامس

شهد حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، مساء أمس، حادثًا مأساويًا أثار حالة من الحزن بين الأهالي، بعدما دهست سيارة تقودها سيدة أسرة كاملة كانت تتنزه في أحد شوارع الحي، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة بجروح متفاوتة.

تفاصيل الحادث حى النرجس

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس مروّع بشارع رئيسي في حي النرجس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة خاصة تقودها سيدة في العقد الرابع من العمر، فقدت السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بخمسة من المارة، جميعهم من أسرة واحدة كانوا في نزهة عائلية.

حصيلة الضحايا: وفاة سيدة في الحال (في الأربعينيات من عمرها)، وإصابة 4 آخرين من أفراد الأسرة (من بينهم طفلان)، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات الجارية فى حادث حى النرجس

تم نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت استدعاء السيدة قائدة السيارة للتحقيق معها، كما تم التحفظ على السيارة لفحصها فنيًا ومعرفة الأسباب الدقيقة لفقدان السيطرة.

السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن السرعة الزائدة أو خلل في نظام المكابح، إلا أن النيابة تنتظر نتائج فحص السيارة وتقرير الطب الشرعي للتأكد من السبب النهائي.

حالة من الغضب بين الأهالي:

أعرب عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بتشديد الرقابة المرورية، ووضع مطبات صناعية، وخاصة في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة فور وقوع الحادث، وتم عرضها على جهات التحقيق، التي قررت حبسها احتياطيًا مع استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، وطلب التقارير الفنية الخاصة بموقع الحادث.

عقوبة التسبب فى وفاة شخص والقتل فى حوادث الطرق

وكشف خبير قانوني، العقوبات المتوقعة فى جرائم حوادث الطرق والتسبب فى الاصابة أو الوفاة، ويوضح بأن القتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما نصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.

ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات

وأوضح أن المتهم اذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.

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