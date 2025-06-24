الثلاثاء 24 يونيو 2025
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حوادث

استجابة لـ "فيتو"، الداخلية تضبط سائق دهس 3 فتيات على محور الأوتوستراد

ضبط المتهم
ضبط المتهم

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على سائق دهس 3 فتيات على محور الأوتوستراد. 

وكانت المتابعة الأمنية رصدت ما نشر على بوابة “ فيتو”  خبر بعنوان (تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق سيارة دهس ثلاث فتيات بطريق الأوتوستراد).

وبالفحص  تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكب تلك الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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وكان طريق الأوتوستراد شهد حادثًا مروعًا، بعد أن دهس سائق سيارة مسرعة لـ 3 فتيات أثناء عبورهن الطريق، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث، تاركًا الفتيات في حالة خطرة.

وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اللواء أشرف الجندي، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بالقرب من منطقة زهراء المعادي، ووجود مصابات في حالة حرجة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة المعادي إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص الأولي أن سيارة ملاكي يقودها شخص مجهول، صدمت 3 فتيات أثناء عبورهن الطريق، ما أدى إلى إصابتهن بكسور ونزيف داخلي واشتباه في ارتجاج بالمخ.

وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما أكد شهود عيان أن السائق كان يقود بسرعة جنونية ولم يتوقف عقب الحادث، حيث فر هاربًا في اتجاه المعادي الجديدة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط المتهم والتحفظ على الكاميرات وسؤال شهود العيان، مع متابعة الحالة الصحية للفتيات. 

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أجهزة وزارة الداخلية محور الاوتوستراد دهس 3 فتيات وزارة الداخلية

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