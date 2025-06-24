وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بالعام الهجري: مناسبة نستلهم منها صلابة الإرادة أمام التحديات

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة، بمناسبة العام الهجري الجديد 1447 هـ، تقدم خلالها بخالص التهاني وأطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد.

وقال وزير الداخلية في برقيته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1447 هــ.. أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد.. راجين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الشعب المصري العظيم.. وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، ونحن في ظلال تلك الذكرى العطرة.. بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل جسدها وتحلى بها صاحبها.. المصطفى صلى الله عليه وسلم ".



وأضاف وزير الداخلية ان هذه المناسبة:" نستلهم منها صلابة الإرادة أمام التحديات.. ونؤكد أن ما تحقق فى مصرنا الغالية بقيادتكم الحكيمة من أمن واستقرار وبناء وتمكين للحق وتثبيت لأركان وهوية الدولة هو امتداد للمعاني السامية التى حملتها الهجرة النبوية الشريفة".

وشملت البرقيات كل من: الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي – رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق – رئيس مجلس الشيوخ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، فضيلة الدكتور نظير عياد – مفتي الجمهورية، الفريق أول عبدالمجيد صقر – وزير الدفاع، الفريق أحمد فتحي خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما وجه الوزير برقية تهنئة لأبناء وزارة الداخلية من القيادات والضباط والأفراد والعاملين، أكد فيها على المعاني السامية للهجرة النبوية وما تحمله من دروس في الثبات على المبادئ، مشيدًا بعطائهم وتفانيهم في حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأكد وزير الداخلية، في برقياته أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية هو فرصة لاستلهام قيم التضحية والإخلاص والعمل المشترك في بناء الدولة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليُمن والبركات على مصرنا الغالية وسائر الأمة العربية والإسلامية.

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