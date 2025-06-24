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حوادث

وزير الداخلية يأذن لـ 63 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

وزير الداخلية يأذن
وزير الداخلية يأذن لـ 63 مواطنًا بالحصول على جنسيات اجنبية

منح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الإذن لـ 63 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية ضمن 3 قرارات وزارية.

 

وزارة الداخلية قـرار رقم 950 لسنة 2025
 

ونص القرار الأول على التالي: “وزارة الداخلية قـرار رقم 950 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  محمد مصطفى حفنى عبد البارى وآخرهم  هشام أشرف فتحى أحمد عبد العزيز)”.

وزير الداخلية يأذن لـ 63 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية 

 

كما نص القرار الثاني على: “وزارة الداخلية قـرار رقم 948 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر  يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد محمد رزق عبد الجليل وآخرهم  مراد أحمد حافظ زكى)”.

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وتضمن القرار الثالث الآتي: “قـرار رقم 949 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر  يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم فتحى محمد مروان جبر وآخرهم  أيمن جلال محمد محمد بركات)”.

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