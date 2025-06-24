تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظة القليوبية.

ضبط 4 أشخاص للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية فى القليوبية، فيتو

ضبط 4 أشخاص للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية فى القليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بتضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بترويج المواد المخدرة بمدينة العبور بالقليوبية.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة ومستقليها 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية.

وضُبط بحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدرالحشيش – كمية لمخدر الهيروين - 4 قطع سلاح نارى "بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، طبنجة" - مبلغ مالى، "من متحصلات نشاطهم الإجرامى".

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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