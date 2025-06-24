الثلاثاء 24 يونيو 2025
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حوادث

ضبط 4 أشخاص للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية فى القليوبية

ضبط 4 أشخاص للاتجار
ضبط 4 أشخاص للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، فيتو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظة القليوبية.

ضبط 4 أشخاص للإتجار بالمخدرات والأسلحة النارية فى القليوبية
ضبط 4 أشخاص للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية فى القليوبية، فيتو

ضبط 4 أشخاص للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية فى القليوبية

 تلقت الأجهزة الأمنية  بلاغا بتضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بترويج المواد المخدرة بمدينة العبور بالقليوبية.

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وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة ومستقليها 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية.

 وضُبط بحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدرالحشيش – كمية لمخدر الهيروين - 4 قطع سلاح نارى "بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، طبنجة" - مبلغ مالى، "من متحصلات نشاطهم الإجرامى".

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

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