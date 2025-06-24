اعترافات المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بمنطقة جبلية في البدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب في منطقة جبلية بدائرة مركز البدرشين، حيث أُلقي القبض على أربعة متهمين، ثبت تورطهم في جريمة القتل، وذلك عقب أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغ.

وكانت البداية بورود إخطار لغرفة عمليات النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة لرجل في الأربعينات من عمره ملقاة بأحد الطرق الجبلية المتفرعة من قرية زاوية دهشور بمركز البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم رفع البصمات وفحص الجثة ونقلها إلى المستشفى، مع بدء أعمال التحري.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة، والاستماع لأقوال الشهود، والاستعانة بالمصادر السرية، نجحت فرق البحث في تحديد هوية المجني عليه، والذي تبين أنه يعمل ويقيم بقرية جبل زاوية دهشور.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الجناة، وتبين أنهم أربعة أشخاص كانت تربطهم خلافات مالية سابقة بالمجني عليه، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين.

وخلال استجوابهم أمام جهات التحقيق، أقر المتهمون بتفاصيل الجريمة، مؤكدين أنهم استدرجوا المجني عليه إلى المنطقة الجبلية، لمحاولة إجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ مالية، لكنه رفض وقاومهم، مما دفع أحدهم لطعنه بسلاح أبيض، ثم قاموا بتوجيه عدة طعنات له للتأكد من وفاته، وألقوا بجثته في ذات المكان قبل أن يلوذوا بالفرار.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

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