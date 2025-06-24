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حوادث

إصابة شخصين في حريق سيارة ملاكي بحدائق أكتوبر

إصابة شخصين في حريق
إصابة شخصين في حريق سيارة ملاكي بحدائق أكتوبر، فيتو

أُصيب شخصان في حريق اندلع داخل سيارة ملاكي بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، اليوم، وتم نقلهما إلى مستشفى الصدر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حريق سيارة ملاكي بحدائق أكتوبر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يُفيد باندلاع حريق في سيارة ملاكي بدائرة قسم حدائق أكتوبر. وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

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وبالوصول، تبين اشتعال النيران في السيارة، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهما تخضع للمتابعة الطبية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تم تكليف الجهات المعنية بفحص أسباب الحريق وملابساته.

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