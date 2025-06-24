قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات 40%

قررت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ(27) من مبادرة (كلنا واحد) إعتبارًا من 1 يوليو 2025 ولمدة شهر لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات 40%

كما أعلنت الوزارة عن تخفيضات خاصة يوم 30/6/2025 بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو بمشاركة 82 مول تجارى، و199 كيان صناعى بإجمالى (2151) فرع، (46) سلسلة تجارية بإجمالى (2314) فرع بالإضافة إلى (1441) فرع لكبرى المطاعم ومحال الحلويات، (22) مستشفى ومعمل تحاليل ومراكز أشعة وصيدلية بإجمالى 204 فرع، 41 دور عرض سينمائى بإجمالى (272) شاشة عرض، (315) وحدة فينوس للإضائة المتنقلة على مستوى الجمهورية.. كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

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