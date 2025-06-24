الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات 40%

قرار عاجل من وزارة
قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن مبادرة كلنا واحد

قررت وزارة الداخلية،  مد فعاليات المرحلة الـ(27) من مبادرة (كلنا واحد) إعتبارًا من 1 يوليو 2025 ولمدة شهر لتوفير كافة السلع الغذائية وغير  الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

السيطرة على حريق بمزرعة مواشي في العياط دون إصابات

إصابة شخصين في حريق سيارة ملاكي بحدائق أكتوبر

مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات 40% 

كما أعلنت الوزارة عن تخفيضات خاصة يوم 30/6/2025 بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة  30 يونيو  بمشاركة 82 مول تجارى، و199 كيان صناعى بإجمالى (2151) فرع، (46) سلسلة تجارية بإجمالى (2314) فرع بالإضافة إلى (1441) فرع لكبرى المطاعم ومحال الحلويات، (22) مستشفى ومعمل تحاليل ومراكز أشعة وصيدلية بإجمالى 204  فرع، 41  دور عرض سينمائى بإجمالى (272) شاشة عرض، (315) وحدة فينوس للإضائة المتنقلة على مستوى الجمهورية.. كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو اسعار مخفضة المسئولية المجتمعية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية ذكري ثورة 30 يونيو مديريات الأمن محال الحلويات كاهل المواطنين

مواد متعلقة

السيطرة على حريق بمزرعة مواشي في العياط دون إصابات

إصابة شخصين في حريق سيارة ملاكي بحدائق أكتوبر

ضبط 4 أشخاص للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية فى القليوبية

وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بالعام الهجري: مناسبة نستلهم منها صلابة الإرادة أمام التحديات

استجابة لـ "فيتو"، الداخلية تضبط سائق دهس 3 فتيات على محور الأوتوستراد

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 8 ملايين جنيه

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين عدد من الأهالي وعاملين بمقهى في مصر الجديدة

ضبط 10 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

أعمال خرسانية بالسد الإثيوبي تثير القلق.. والخبراء: خطأ تصميم وتصدع كشفته الأقمار الصناعية

رسالة صادمة من العاملين بماسبيرو للمسلماني.. ما القصة؟

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64.39%

عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، رسالة قوية من السيسي لأمير قطر

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

خدمات

المزيد

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالمرض والإفلاس

المزيد
الجريدة الرسمية