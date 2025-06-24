المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

تواصل نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة دهس شهدها حي النرجس بالتجمع الخامس، حيث اتُهمت سيدة في العقد الرابع من عمرها بدهس أسرة كاملة أثناء تنزهها، مما أسفر عن وفاة سيدة في الحال، وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة، بينهم طفلان، بإصابات متباينة.

المتهمة تنفي التعمد وتعرض الصلح

وخلال التحقيقات، نفت المتهمة وجود نية أو تعمد في وقوع الحادث، مؤكدة أن عجلة القيادة والفرامل اختلتا بشكل مفاجئ أثناء سيرها بسرعة، ما أفقدها السيطرة على المركبة وأدى لاصطدامها بالمجني عليهم، وأعربت عن استعدادها للصلح مع ذوي الضحايا، وعرضت دفع الدية الشرعية كتعويض عن الحادث.

التحريات: المتهمة كانت تسير بسرعة زائدة

ووفقًا لـ التحريات الأولية، تبين أن السيدة كانت تقود السيارة بسرعة تفوق الحد المسموح به داخل الأحياء السكنية، ما تسبب في اختلال توازن السيارة بشكل مفاجئ، كما أشارت مصادر أمنية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها السيدة بحوادث مرورية مماثلة.

وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث دهس في أحد الشوارع الرئيسية بحي النرجس.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة أن سيارة خاصة كانت تسير بسرعة جنونية انحرفت عن مسارها ودهست خمسة من المارة من أسرة واحدة، كانوا في نزهة عائلية.

الحصيلة وفاة وإصابات حرجة

وأسفر الحادث عن وفاة سيدة أربعينية في الحال، بينما أُصيب أربعة آخرون من أفراد الأسرة بإصابات وصفت بالمتفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة استدعاء قائدة السيارة للتحقيق، كما أمرت بالتحفظ على السيارة لفحصها فنيًا، لبيان الأسباب الحقيقية وراء فقدان السيطرة، وتستمر التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة للحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

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