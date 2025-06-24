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حوادث

بالأسماء.. 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

الجنسية المصرية،
الجنسية المصرية، فيتو

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 947 لسنة 2025

وتضمن نص القرار؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 947 لسنة 2025 وزير الداخلية.. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قرر: يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  محمد إبراهيم السيد دسوقى وآخرهم  محمد وهيب محمد عطية) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

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بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

وضمت القائمة الأسماء التالية: محمد إبراهيم السيد دسوقي، المعتز بالله مصطفى محمد الصفطي، فادي عهدي عزمي زكي حنا، محمد أنور عبد العزيز جاد الله، محمد الجمل محمد سليمان عطا الله، عبد الحميد محمد عبد الحميد إبراهيم جاهين، محمد فريد محمد جمعة محمد، معاذ محمد محمود مصطفى الخولي، لينا أيمن إسماعيل نبيل حسن محمد، لميس ماهر محمد أحمد مخلوف، نوال محمد حسام الدين سعد محمود البغدادي، أمينة محمد أحمد حسين، دانة ياسر إسماعيل يوسف بخاري، مشهور ياسر إسماعيل يوسف بخاري، آيات عبد الجليل أحمد وهبة، ياسر محمد سامي عباس النقادي، محمود محمد شعبان عبده، أحمد خالد فوزي حسان محمد، محمد لطفي محمود حماد، محمد وحيد شكري توفيق، محمد وهيب محمد عطية.

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