أخبار الحوادث اليوم: ضبط 6 متهمين بغسيل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.. سيدة تدهس أسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

شهد حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، حادثًا مأساويًا أثار حالة من الحزن بين الأهالي، بعدما دهست سيارة تقودها سيدة أسرة كاملة كانت تتنزه في أحد شوارع الحي، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة بجروح متفاوتة.

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء (25/6/2025م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا، صحة ما ورد ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم تفيد موافقة الوزارة على إساءة صاحب أحد الحسابات للدول العربية الشقيقة، وتم غلق حسابه عقب ذلك.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا لـ 4 متهمين، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لما اقترفوه من قتل شخص بعصى خشبية بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

شهدت منطقة شبرا مصر اليوم الإثنين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بدائرة القسم، دون إصابات أو وفيات.

أدلت المتهمة بقتل الطفلة لوجي، في قرية دهشور بالبدرشين، باعترافات تفصيلية عن ارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أجلت محكمة أكتوبر، نظر إعادة الالتماس في رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، لجلسة 30 يوليو.

وثقت كاميرات المراقبة، لحظة انهيار عقار شبرا مصر الذى تسبب فى تحطم بعض السيارات، دون وقوع خسائر بشرية جراء الحادث.

كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة حول حريق نشب بفرش خضار وفواكه بشارع الجراج بمنطقة حدائق القبة، أن مشاجرة بين البائعين السبب، حيث أشعلوا النار خلالها للانتقام من بعضهم البعض، ونجحت الحماية المدنية في إطفائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.