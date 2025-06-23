أخبار الحوادث اليوم: ضبط 6 متهمين بغسيل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.. سيدة تدهس أسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
مأساة في التجمع الخامس، تفاصيل دهس سيدة لأسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس
شهد حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، حادثًا مأساويًا أثار حالة من الحزن بين الأهالي، بعدما دهست سيارة تقودها سيدة أسرة كاملة كانت تتنزه في أحد شوارع الحي، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة بجروح متفاوتة.
الداخلية العرب: بعد غد، المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بتونس
يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء (25/6/2025م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.
بيان عاجل من الداخلية بشأن صاحب حساب الإساءة إلى الدول العربية
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا، صحة ما ورد ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم تفيد موافقة الوزارة على إساءة صاحب أحد الحسابات للدول العربية الشقيقة، وتم غلق حسابه عقب ذلك.
الإعدام شنقا لـ 4 متهمين بقتل شخص بعصا خشبية في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا لـ 4 متهمين، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لما اقترفوه من قتل شخص بعصى خشبية بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
عقار شبرا المنهار ليس الوحيد، شاهد المباني المجاورة تستند على عوارض خشبية (فيديو)
شهدت منطقة شبرا مصر اليوم الإثنين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بدائرة القسم، دون إصابات أو وفيات.
تفاصيل صادمة في واقعة مقتل الطفلة "لوجي" بالبدرشين
أدلت المتهمة بقتل الطفلة لوجي، في قرية دهشور بالبدرشين، باعترافات تفصيلية عن ارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر
أجلت محكمة أكتوبر، نظر إعادة الالتماس في رفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر، لجلسة 30 يوليو.
شاهد، لحظة انهيار عقار شبرا مصر
وثقت كاميرات المراقبة، لحظة انهيار عقار شبرا مصر الذى تسبب فى تحطم بعض السيارات، دون وقوع خسائر بشرية جراء الحادث.
التحقيقات: مشاجرة باعة وراء حريق فرش خضار وفاكهة بحدائق القبة
كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة حول حريق نشب بفرش خضار وفواكه بشارع الجراج بمنطقة حدائق القبة، أن مشاجرة بين البائعين السبب، حيث أشعلوا النار خلالها للانتقام من بعضهم البعض، ونجحت الحماية المدنية في إطفائها.
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