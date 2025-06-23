الإعدام شنقا لـ 4 متهمين بقتل شخص بعصا خشبية في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا لـ 4 متهمين، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لما اقترفوه من قتل شخص بعصى خشبية بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16869 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4163 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "سامح س ا"، 43 سنة، عامل، و"محمود س ا"، 35 سنة، عامل، و"رمضان ح ا"، 39 سنة، عامل، و"ياسر ح ا"، 35 سنة، عامل، وجميعهم مقيمون عرب أبو الغيط القناطر الخيرية بالقليوبية، لأنهم في يوم 9 / 7 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه عماد محمد علي إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

أمر الاحالة لمحاكمة متهمين بقتل شخص بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سكين ومطواة"، وأداتين "عصي خشبية"، وتوجهوا عصبة قاصدين محيط منزله، فتربصوا له حيث أيقنوا مروره وما أن أبصروه أمامهم حتى جذبوه عنوة لمدخل أحد العقارات، وانهالوا عليه ضربا مهشمين رأسه، قاصدين من ذلك قتله، محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاحين أبيضين "سكين ومطواة"، كما أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أدوات (عصي خشبية)، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

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