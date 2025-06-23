التحقيقات: مشاجرة باعة وراء حريق فرش خضار وفاكهة بحدائق القبة

كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة حول حريق نشب بفرش خضار وفواكه بشارع الجراج بمنطقة حدائق القبة، أن مشاجرة بين البائعين السبب، حيث أشعلوا النار خلالها للانتقام من بعضهم البعض، ونجحت الحماية المدنية في إطفائها.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بضبط أصحاب الفرش لاستجوابهم.

حريق الحدائق

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بشارع الجراج بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن النيران التهمت فرش للفاكهة والخضروات ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة عليها دون وقوع اية إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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