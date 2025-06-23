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حوادث

تقرير الحي في انهيار عقار شبرا يكشف مفاجآت (صور)

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

كشف تقرير حي الساحل حول انهيار عقار شبرا مصر أنه تم إرسال قرار بالإخلاء لسكان العقار منذ أكثر من شهرين وبالفعل نفذ معظم السكان القرار قبل شهر من الحادث.


انهيار عقار في شبرا مصر  

وكانت  غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط  عقار، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

التحريات الأولية: العقار يتكون من 3 طوابق وكان مسنود على عروق خشبية  

وبالفحص تبين سقوط عقار مكون من 3 طوابق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة العقار وفحصه.


كما تلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغا بانهيار العقار رقم 175 شارع الترعة البولاقية بشبرا المكون من أرضى ودورين دون إصابات أو وفيات.

ويتواجد بموقع الحادث قوات الحماية المدنية، ومسئولي الحى والغاز والكهرباء والإسعاف.  

 

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