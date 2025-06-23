تقرير الحي في انهيار عقار شبرا يكشف مفاجآت (صور)

كشف تقرير حي الساحل حول انهيار عقار شبرا مصر أنه تم إرسال قرار بالإخلاء لسكان العقار منذ أكثر من شهرين وبالفعل نفذ معظم السكان القرار قبل شهر من الحادث.



انهيار عقار في شبرا مصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط عقار، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

التحريات الأولية: العقار يتكون من 3 طوابق وكان مسنود على عروق خشبية

وبالفحص تبين سقوط عقار مكون من 3 طوابق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة العقار وفحصه.



كما تلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغا بانهيار العقار رقم 175 شارع الترعة البولاقية بشبرا المكون من أرضى ودورين دون إصابات أو وفيات.

ويتواجد بموقع الحادث قوات الحماية المدنية، ومسئولي الحى والغاز والكهرباء والإسعاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.