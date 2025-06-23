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حوادث

مأساة في التجمع الخامس، تفاصيل دهس سيدة لأسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس

مأساة في التجمع الخامس
مأساة في التجمع الخامس

شهد حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، حادثًا مأساويًا أثار حالة من الحزن بين الأهالي، بعدما دهست سيارة تقودها سيدة أسرة كاملة كانت تتنزه في أحد شوارع الحي، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة بجروح متفاوتة.

 

تفاصيل الحادث:

تلقى  قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس مروّع بشارع رئيسي في حي النرجس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة خاصة تقودها سيدة في العقد الرابع من العمر، فقدت السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بخمسة من المارة، جميعهم من أسرة واحدة كانوا في نزهة عائلية.

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حصيلة الضحايا:

وفاة سيدة في الحال (في الأربعينيات من عمرها) وإصابة 4 آخرين من أفراد الأسرة (من بينهم طفلان)، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

التحقيقات الجارية:

تم نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت استدعاء السيدة قائدة السيارة للتحقيق معها، كما تم التحفظ على السيارة لفحصها فنيًا ومعرفة الأسباب الدقيقة لفقدان السيطرة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن السرعة الزائدة أو خلل في نظام المكابح، إلا أن النيابة تنتظر نتائج فحص السيارة وتقرير الطب الشرعي للتأكد من السبب النهائي.

 

حالة من الغضب بين الأهالي:

أعرب عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بتشديد الرقابة المرورية، ووضع مطبات صناعية، وخاصة في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية.

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