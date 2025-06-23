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حوادث

القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

غسل الأموال
غسل الأموال

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

 اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص - لهم معلومات جنائية" 4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول"؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الاجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية -شراء الأراضى الزراعية والسيارات.

 

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وقدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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