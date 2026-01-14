الأربعاء 14 يناير 2026
رياضة

ماني وجاكسون يقودان هجوم السنغال أمام مصر بأمم أفريقيا

السنغال
السنغال
أعلن الجهاز الفني لـمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة المنتخب المصري، في لقاء الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب. 

 

تشكيل السنغال ضد مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبان دياتا - كوليبالي - موسى نياكاتي - الحاج مالك ضيوف

خط الوسط: إيليمان ندياي - إدريسا جاي - بابي جاي-  لامين كامارا

خط الهجوم: ساديو ماني - جاكسون

الصورة

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

يدخل منتخب مصر مباراته أمام السنغال بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان حمدي، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

موعد مباراة مصر والسنغال 

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

ووصلت بعثة منتخب مصر مساء الإثنين الماضي إلى مدينة طنجة، التي سيحتضن ملعبها مباراته أمام السنغال، في نصف نهائي أمم افريقيا 2025.

 

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح الأخير في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا. 

