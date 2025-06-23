بيان عاجل من الداخلية بشأن صاحب حساب الإساءة إلى الدول العربية

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا، صحة ما ورد ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم تفيد موافقة الوزارة على إساءة صاحب أحد الحسابات للدول العربية الشقيقة، وتم غلق حسابه عقب ذلك.

بيان وزارة الداخلية

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تؤكد احترامها للجميع وفقًا لثوابتها وأن تلك الادعاءات المغرضة تستهدف محاولة النيل في ذلك التوقيت الراهن من العلاقات الأخوية الوطيدة مع كافة الدول العربية، وأنها لن تؤثر على عمق تلك العلاقات.

وأضاف المصدر الأمني: ومن منطلق سيادة القانون سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم تجاه مروج تلك الادعاءات المشبوهة.

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