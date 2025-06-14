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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق في حدائق القبة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بالطابق الثاني نشب بها حريق في أحد العقارات بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


حريق شقة سكنية بحدائق القبة
 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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