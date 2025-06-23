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حوادث

ضبط شخص بالقليوبية لإدارته كيانًا تعليميًا غير مرخص للنصب على المواطنين

ضبط شخص بالقليوبية
ضبط شخص بالقليوبية لإدارته كيانًا تعليميًا غير مرخص

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص وممارسة نشاط احتيالي.

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مدعيًا قدرته على منح شهادات دراسية ودورات تدريبية في أحد المجالات، ومروجًا لها باعتبارها تؤهل الحاصلين عليها للحصول على وظائف في شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية من المواطنين.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف الكيان وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات ومنسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية تروج للكيان الوهمي

وبمواجهته، أقر المتهم بممارسة النشاط الإجرامي بالنصب على المواطنين كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الأموال العامة النصب على المواطنين بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص أموال أول شبرا الخيمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

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