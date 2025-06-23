ضبط شخص بالقليوبية لإدارته كيانًا تعليميًا غير مرخص للنصب على المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص وممارسة نشاط احتيالي.

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مدعيًا قدرته على منح شهادات دراسية ودورات تدريبية في أحد المجالات، ومروجًا لها باعتبارها تؤهل الحاصلين عليها للحصول على وظائف في شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة، وذلك مقابل مبالغ مالية من المواطنين.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف الكيان وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات ومنسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية تروج للكيان الوهمي

وبمواجهته، أقر المتهم بممارسة النشاط الإجرامي بالنصب على المواطنين كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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