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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة اقتحام الشرطة منزل سيدة والاعتداء على زوجها بالدقهلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام بعض رجال الشرطة بالدقهلية باقتحام منزلها والتعدي عليها وضبط زوجها بدون وجه حق.
 

   
وكانت المتابعة الأمنية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام بعض رجال الشرطة بالدقهلية باقتحام منزلها والتعدى عليها وضبط زوجها بدون وجه حق.

حقيقة اقتحام الشرطة منزل سيدة وتعدى على زوجها بالدقهلية 

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 الجاري ووفقًا لإجراءات مقننة تم ضبط (زوج القائمة على النشر عنصر جنائي سبق اتهامه فى قضايا "اتجار بالمخدرات، سلاح نارى) لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته (كمية من مخدري " الهيروين، الآيس"  فرد خرطوش- مبلغ مالي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في إطار من الشرعية والقانون.

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وباستدعاء المتهمة أقرت بقيامها بالادعاء على غير الحقيقة في محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.

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