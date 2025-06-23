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حوادث

الداخلية العرب: بعد غد، المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بتونس

المؤتمر العربي العشرين
المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة، فيتو

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء (25/6/2025م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.

 

الداخلية العرب: انعقاد المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية 
الداخلية العرب: انعقاد المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، فيتو 


ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلوهم في البلدان العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته

وسيناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته، وقواعد البيانات الموجودة لدى الدول الأعضاء والنظم والتجهيزات المستخدمة فيها، ودليل نموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية، كما سيناقش نتائج أعمال اجتماعي اللجنتين المعنيتين ببحث إنشاء قاعدة بيانات للبصمات البالستية وقاعدة بيانات خاصة بطبعات الأصابع وراحة اليد.

وستنعقد عقب المؤتمر ورشة عمل مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) حول    " التأكد من الوثائق والهويات" وذلك يوم الخميس 26/6/2025م.

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