الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عقار شبرا المنهار ليس الوحيد، شاهد المباني المجاورة تستند على عوارض خشبية (فيديو)

عقارات شبرا مصر،
عقارات شبرا مصر، فيتو

شهدت منطقة شبرا مصر  اليوم الإثنين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بدائرة القسم، دون إصابات أو وفيات.

 

رصدت عدسة فيتو وجود عدة مبان مجاورة تعاني من نفس المشكلة الإنشائية، حيث تعتمد على دعائم خشبية متهالكة في ظل محاولات الحي لتنكيس العقارات القديمة في المنطقة.

انهيار عقار شبرا مصر 

 وحرص  رجال المباحث فور إخطارهم بانهيار عقار شبرا على الانتقال فورا بصحبة سيارات الإسعاف والأوناش ورجال الحماية المدنية. 

وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار وإخطار نيابة شمال القاهرة للتحقيق والتي انتقلت بدورها للمعاينة والفحص وطلبت تقرير الحي حول تاريخ العقار، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وتحديد أسباب الانهيار وفحص العقارات المجاورة له لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

التحريات تكشف مفاجآت حول انهيار عقار شبرا مصر

وكشفت التحريات الأولية حول انهيار عقار بمنطقة شبرا مصر أنه يتكون من 3 طوابق وكان مسنود على عروق خشبية وتبين أنه عقار قديم ومتهالك وآيل للسقوط.

 

تقرير الحي.. إخطار بالإخلاء منذ شهرين

وكشف تقرير حي الساحل أنه تم إرسال قرار بالإخلاء لسكان العقار منذ أكثر من شهرين وبالفعل نفذ معظم السكان القرار قبل شهر من الحادث.

 


وتبين من المعاينة ان انهيار العقار أسفر عن تحطم 3 سيارات كانت متوقفة أسفله بسبب الحطام.

انهيار عقار في شبرا مصر  

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط  عقار، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

 

وبالفحص تبين سقوط عقار مكون من 3 طوابق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة العقار وفحصه

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار عقار بمنطقة شبرا مصر انهيار عقار شبرا مصر انهيار عقار شبرا انهيار عقار في شبرا مصر انهيار عقار مكون من 3 طوابق انهيار عقار في شبرا

الأكثر قراءة

مأساة في التجمع الخامس، تفاصيل دهس سيدة لأسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

انفراد.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو في الأهلي.. وجهات رقابية تطلب توضيحا

ظهر على وجهه الرعب، إيران تعدم الجاسوس الثالث "أمين مهدوي‌" لقيادته مجموعة إلكترونية لصالح الموساد

رسالة حاسمة من السيسي لرئيس وزراء اليونان عن دير سانت كاترين

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

بعد انهيار عقار شبرا، شاهد كيف تأثرت المباني المجاورة (فيديو)

خبير موارد مائية يكشف حقيقة تورط أمريكا في دعم وتمويل سد النهضة

خدمات

المزيد

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الشباب في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

في ذكرى الهجرة، نبوءة ورقة بن نوفل حول الهجرة النبوية

متى كانت الهجرة النبوية، وما هو عدد أيامها؟

المزيد
الجريدة الرسمية