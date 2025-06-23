عقار شبرا المنهار ليس الوحيد، شاهد المباني المجاورة تستند على عوارض خشبية (فيديو)

شهدت منطقة شبرا مصر اليوم الإثنين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بدائرة القسم، دون إصابات أو وفيات.

رصدت عدسة فيتو وجود عدة مبان مجاورة تعاني من نفس المشكلة الإنشائية، حيث تعتمد على دعائم خشبية متهالكة في ظل محاولات الحي لتنكيس العقارات القديمة في المنطقة.

انهيار عقار شبرا مصر

وحرص رجال المباحث فور إخطارهم بانهيار عقار شبرا على الانتقال فورا بصحبة سيارات الإسعاف والأوناش ورجال الحماية المدنية.

وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار وإخطار نيابة شمال القاهرة للتحقيق والتي انتقلت بدورها للمعاينة والفحص وطلبت تقرير الحي حول تاريخ العقار، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وتحديد أسباب الانهيار وفحص العقارات المجاورة له لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

التحريات تكشف مفاجآت حول انهيار عقار شبرا مصر

وكشفت التحريات الأولية حول انهيار عقار بمنطقة شبرا مصر أنه يتكون من 3 طوابق وكان مسنود على عروق خشبية وتبين أنه عقار قديم ومتهالك وآيل للسقوط.

تقرير الحي.. إخطار بالإخلاء منذ شهرين

وكشف تقرير حي الساحل أنه تم إرسال قرار بالإخلاء لسكان العقار منذ أكثر من شهرين وبالفعل نفذ معظم السكان القرار قبل شهر من الحادث.



وتبين من المعاينة ان انهيار العقار أسفر عن تحطم 3 سيارات كانت متوقفة أسفله بسبب الحطام.

انهيار عقار في شبرا مصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط عقار، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط عقار مكون من 3 طوابق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة العقار وفحصه

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