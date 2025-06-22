الأحد 22 يونيو 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية للاتجار بالمخدرات، كواليس العثور على جثامين 3 أطفال بالشروق، النيابة تعلن عن استقبال بلاغات المواطنين الموثَّقة بمقاطع فيديو

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم،

 

 

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص متورطين في غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية للاتجار بالمخدرات والأسلحة بعدة محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية خطيرة بعدد من المحافظات، فيما لقي أحد العناصر الجنائية مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسوان.

ضبط سيدتين بتهمة التشهير بسيدة عبر مواقع التواصل بدعوى استغلال النفوذ بالقاهرة

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة تشهير وادعاء كاذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت سيدتان بتوجيه اتهامات غير صحيحة لسيدة أخرى، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن بلاغ سابق ضد نجل إحداهما.

كواليس العثور على جثامين 3 أطفال بالشروق.. وقرارات عاجلة من جهات التحقيق

عُثر اليوم على جثامين 3 أطفال داخل شقة سكنية بمنطقة الشروق، حيث كشفت المعاينة الأولية وجود آثار خنق واضحة على الجثامين، ما أثار حالة من الصدمة بين أهالي المنطقة.

بعضها يشكل جرائم جنائية، النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثَّقة بمقاطع مرئية

في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة، تلقَّى المركز الإعلامي للنيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية.

لرفضه العودة لزوجها، إحالة أوراق نقاش للمفتي قتل شقيقته بالجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة نقاش لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شقيقته لرفضه عودتها لزوجها مرة أخرى بالحوامدية.

تأجيل دعوى إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء لـ 10 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة مفوضين اليوم حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء لجلسة 10 يونيو المقبل.

الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه 28 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته للحكم بجلسة ٢٨ يونيو الجاري.

ضبط سائق شركة نقل ذكي تعدى على راكبة وأنزلها بالقوة في الشروق

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تعدي سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي على سيدة بالقاهرة، حيث تم تحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.









 

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