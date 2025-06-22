الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

بعضها يشكل جرائم جنائية، النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثَّقة بمقاطع مرئية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة، تلقَّى المركز الإعلامي للنيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية.


وقد وردت هذه البلاغات من المواطنين عبر رقم الهاتف المُخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وذلك عقب إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن والسلم العام.


فحص المقاطع والتحقيق بشأنها

وقد باشر المختصون بالمركز الإعلامي فحص تلك المقاطع، وأُحيل عدد منها إلى النيابات المختصة، التي باشرت إجراءات التحقيق بشأنها.

وإذ تؤكد النيابة العامة استمرارها في تطوير هذه المنظومة، فإنها تواصل استقبال البلاغات عبر تطبيق واتساب على الرقم (٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤)، في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.

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النيابة العامة القانون العدالة الناجزة وسائل التواصل الاجتماعي

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