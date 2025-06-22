الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

ضبط سائق شركة نقل ذكي تعدى على راكبة وأنزلها بالقوة في الشروق

ضبط سائق شركة نقل
ضبط سائق شركة نقل ذكي تعدى على راكبة وأنزلها بالقوة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تعدي سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي على سيدة بالقاهرة، حيث تم تحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تفاصيل الواقعة

كانت إحدى السيدات قد نشرت منشورًا على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت فيه بتعرضها لموقف مقلق أثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحبة المنشور أكدت فيه أن السائق طلب منها إلغاء الرحلة من التطبيق لتحصيل الأجرة بشكل مباشر، وعندما رفضت، قام بإنزالها بالقوة في أحد الطرق بدائرة القسم.

وأضافت السيدة أن مشادة كلامية نشبت بينهما، وحين استغاثت، تدخل أحد المارة فحدثت مشاجرة بينه وبين السائق، تبادل فيها الطرفان الضرب، ثم لاذ السائق بالفرار.

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تحديد وضبط المتهم

بسرعة تحركت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من تحديد السيارة والسائق، حيث تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما وردت في البلاغ.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية المواطنين والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات تمس أمنهم وسلامتهم.

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