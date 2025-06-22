الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه 28 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته للحكم بجلسة ٢٨ يونيو الجاري.

حجز الدعوى للحكم بعد الانتهاء من تقرير هيئة المفوضين

وقال مقدمو الدعوى إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.

وكان المحامون أقاموا الدعوى.53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

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