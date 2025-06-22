الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة الشروق.. الأم تخلصت من صغارها الثلاثة بسبب أزمة مالية والنيابة تأمر بحبسها

تحقيق
تحقيق

كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى مدينة الشروق بالقاهرة، عن مفاجآت وتفاصيل مثيرة فى واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدتهم، حيث تبين أن الام المتهمة، بعد أن نفذت جريمتها توجهت إلى قسم الشرطة وسلمت نفسها، واعترفت بالتخلص من أبنائها الثلاثة بدعوى مرورها بأزمة نفسية بسبب تعثرها ماديا وعدم قدرتها على تدبير مصاريف دراستهم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من جيران الأم المتهمة، وأكدوا فى شهاداتهم أنهم لاحظوا علامات الضيق والاكتئاب على الأم فى الفترة الاخيرة، وأنها تحدثت مع بعضهم عن مرورها بأزمة نفسية نتيجة عدم قدرتها على توفير مصروفات الأبناء الثلاثة خصوصا المصروفات الدراسية.

بداية الواقعة كانت عندما تلقت الأجهزة الامنية بالقاهرة، إخطارا بالعثور على جثث 3 أطفال أشقاء داخل شقة سكنية بمنطقة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثث الأطفال الثلاثة وعليم آثار خنق.. وتبين من المعاينة أن أعمار الأطفال المجتي عليهم تتراوح بين 6 و9 سنوات.

من جانبها انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وأجرت المعاينة اللازمة، وأمرت بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التى انتدبت فريقا من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليهم وبيان سبب وتوقيت الوفاة وإعدا تقرير مفصل بذلك، وكلفت المباحث بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة.

وفى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الأم المتهمة، أعادت اعترافها بارتكاب الجريمة، مدعية أنها عجزت عن تدبير مصاريف صغارها الثلاثة، وقد أغلقت فى وجهها كل الأبواب ولم تجد أمامها سوى التخلص من الصغار، ووقت الحادث، دخلت عليهم الواحد تلو الآخر فى غرفة منفصلة، وانقضت على عنقه بكلتا يديها ولم تتركه إلا جثة هامدة.

وفى نهاية التحقيقات الأولية، امرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام عى ذمة التحقيقات، على أن تعرض على الطب النفسى فى وقت لاحق لبيان ما إذا كانت مدركة لأفعالها أم لا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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جريمة الشروق ام تتخلص من أطفالها مديرية أمن القاهرة النيابة العامة اخبار الحوادث - وزارة الداخلية

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التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة الشروق.. الأم تخلصت من صغارها الثلاثة بسبب أزمة مالية والنيابة تأمر بحبسها

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