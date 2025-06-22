الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية للاتجار بالمخدرات والأسلحة بعدة محافظات

مصرع عنصر شديد الخطورة
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط بؤر إجرامية، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية خطيرة بعدد من المحافظات، فيما لقي أحد العناصر الجنائية مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسوان.

استهداف تجار السموم والأسلحة

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية الخطيرة بنشاط واسع في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة، تمهيدًا للإتجار بها داخل عدة محافظات.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت المواجهات عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في أسوان، سبق اتهامه في جنايتي سلاح ومخدرات، وضبط باقي عناصر التشكيلات.

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المضبوطات: مخدرات وأسلحة بالملايين

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، جاءت كالتالي:

أكثر من 496 كجم من المخدرات المتنوعة: (حشيش – بانجو – هيروين – شابو – هيدرو)، قرابة 50 ألف قرص مخدر، 33 قطعة سلاح ناري بينها: 2 رشاش جرينوف، 3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 26 طبنجة، فرد خرطوش، 14 مسدس صوت، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 50 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمتهمين، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة المنظمة، وضرب معاقل تجارة المخدرات والأسلحة على مستوى الجمهورية.

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