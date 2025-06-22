الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى القاهرة

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص متورطين في غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

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أنشطة ظاهرها مشروع.. وباطنها غسل أموال

قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تولى رصد ومتابعة تحركات المتهمين الستة – أحدهم له معلومات جنائية – وتبين قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في المخدرات، من خلال: تأسيس أنشطة تجارية وهمية، شراء عقارات وأراضٍ فضاء، واقتناء سيارات بمبالغ ضخمة؛ وذلك بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

90 مليون جنيه حصيلة الاتجار وغسل الأموال

وقدّرت الجهات المختصة إجمالي الممتلكات والأموال المغسولة بحوالي 90 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

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