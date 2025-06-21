رئيس النيابة الإدارية يفتتح المبنى الجديد للهيئة "بكوم إمبو"

افتتح المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، يرافقه الدكتور المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم امبو.

جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم – المشرف على المقرات بإدارة النيابات، ورئيس النيابة محمود سعد عبدالحليم - عضو مركز الإعلام والرصد.

النيابة الإدارية تفتتح مقرا جديدا بأسوان

وكان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان يتقدمهم المستشار الدكتور الشافعي صالح - مدير المكتب الفنى بأسوان، والمستشار عاطف أبو المجد - مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والمستشار الدكتور إبراهيم بري - مدير النيابة الإدارية بكوم امبو، ولفيفُ من المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتَفَقَّدَ الحضور كافة الإنشاءات الخاصة بالمبنى والتي تشمل غرف الأعضاء والجهاز الإداري المعاون، واستراحة لائقة ومجهزة للمستدعيين والمترددين على النيابة، ومنفذًا مستقلا للتعامل مع مقدمي الشكاوى، وإلحاق ذلك بمنظومة التحول الرقمي؛ لربطه بمنظومة العمل المتكاملة بالنيابة الإدارية، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للرعاية الطبية العاجلة في سابقة من نوعها بمقرات النيابة الإدارية.

والمستشار الدكتور إبراهيم بري - مدير النيابة، حفل الافتتاح بكلمة رحب فيها بالمستشار عبدالراضي صدّيق - رئيس الهيئة، والوفد المرافق له، وبالدكتور المهندس عمرو لاشين - نائب محافظ أسوان، موجهًا الشكر للمستشار رئيس الهيئة على ما يوليه من اهتمام وجهد نحو تطوير مقرات النيابة على مستوى الجمهورية بما يليق بمكانة النيابة الإدارية ودورها في منظومة العدالة المصرية.

وألقي المستشار عبدالراضي صديق – رئيس الهيئة كلمة أعرب فيها عن خالص شكره إلى القيادات التنفيذية بمحافظة أسوان والممثلة في اللواء إسماعيل محمد كمال - محافظ أسوان، والدكتور المهندس عمرو لاشين - نائب المحافظ؛ لدعم المستمر للنيابة الإدارية حتى اكتمال إنشاء هذا الصرح من صروح النيابة الإدارية خدمة للمواطنين، وإضافة لمنظومة العدالة، كما وجه الشكر لأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، وخاصة نيابة كوم امبو لما بذلوه من جهد متواصل حتى إتمام الانتهاء من كافة الأعمال وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة النيابة الإدارية.

من جانبه رحب الدكتور المهندس عمرو لاشين - نائب محافظ أسوان، المستشار رئيس الهيئة والسادة الحضور، وأكد على أهمية دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، معربًا عن سعادته البالغة بحضوره حفل افتتاح هذا الصرح من صروح العدالة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتكريسًا لسيادة القانون.

ومع ختام مراسم الافتتاح جرى تبادل الدروع التذكارية، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية: المستشار محمد سمير.

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