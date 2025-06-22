ضبط سيدتين بتهمة التشهير بسيدة عبر مواقع التواصل بدعوى استغلال النفوذ بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة تشهير وادعاء كاذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت سيدتان بتوجيه اتهامات غير صحيحة لسيدة أخرى، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن بلاغ سابق ضد نجل إحداهما.

تفاصيل الواقعة

تقدمت سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو ببلاغ ضد سيدتين، تتهمهما فيه بالتشهير بها علنًا عبر منصات التواصل، زاعمتين زورًا أنها استغلت نفوذها في القبض على نجل إحداهما.

وبفحص البلاغ، تبين أن نجل إحدى المشكو في حقهن قد تم ضبطه خلال عام 2024، في واقعة سرقة مسكن الشاكية، واتخذت بشأنه الإجراءات القانونية آنذاك.

اعترافات وادعاءات كاذبة

بضبط المشكو في حقهن، ومواجهتهن بما نُسب إليهن، أقرتا بنشر تلك الادعاءات على خلاف الحقيقة، بدافع الانتقام من الشاكية ومحاولة الضغط عليها للتنازل عن بلاغها، وتبرئة المتهم المذكور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.