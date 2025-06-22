لرفضه العودة لزوجها، إحالة أوراق نقاش للمفتي قتل شقيقته بالجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة نقاش لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شقيقته لرفضه عودتها لزوجها مرة أخرى بالحوامدية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام «خالد. ا»، 20 سنة، نقاش، بدائرة قسم شرطة الحوامدية، بقتل المجنى عليها شقيقته «سمر»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها والخلاص منها وإزهاق روحها بدافع خلافات سابقة، وهى رفضه زواج المجنى عليها وعودتها لزوجها.

وأفادت التحقيقات أن المتهم قام على إثر تلك الخلافات بتهديدها بالقتل، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، إلا أنه تروى وأعد مخططا لارتكاب جرمه، بأن مكث في مسكنه عدة أيام متربصا لها بشرفة مسكنه منتظرا ظهورها بالطريق، وما إن رآها حتى قام بالعدو خلفها وما إن ظفر بها حتى انهال عليها بالضرب بأماكن متفرقة من جسدها، مستخدما السلاح سالف البيان والذي قد أعده مسبقا قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاحا أبيض «سكين» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أقوال شهود العيان في الحادث

شهدت حنان حسن، 57 سنة، ربة منزل، أنها حال تواجدها بمسكنها، وحال خروج نجلتها المتوفاة من المسكن رفقة حفيدتها، أبصرت المتهم حال نزوله من العقار الخاص بهم وقيامه بالذهاب خلف نجلتها، ألا أنها فوجئت بقيامه بالتعدى عليها بالضرب في جميع أنحاء جسدها، مستخدما سلاح أبيض «سكين» كان برفقته، وذلك على أثر خلافات سابقة، فيما بينهم متوعدا لها بالقتل وكذا محاولته التعدى عليها من قبل تلك الواقعة، وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت متأثرة بإصاباتها.

وشهد محمد عدلي، 36 سنة، عامل بشركة النيل للملابس، أنه كانت توجد خلافات بينه وبين طليقته المتوفاة وتم حلها إلا أن المتهم رفض عودتهما للزواج مرة أخرى وقام بتهديدهما في حالة إعادة الزواج بقتلها وقاما بتحديد موعد للزواج إلا أنه نما إلى سمعه قبل ذلك الموعد بقيام المتهم بقتل شقيقته.

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