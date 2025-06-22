الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

كواليس العثور على جثامين 3 أطفال بالشروق.. وقرارات عاجلة من جهات التحقيق

مسرح الجريمة، فيتو
مسرح الجريمة، فيتو

عُثر اليوم على جثامين 3 أطفال داخل شقة سكنية بمنطقة الشروق، حيث كشفت المعاينة الأولية وجود آثار خنق واضحة على الجثامين، ما أثار حالة من الصدمة بين أهالي المنطقة.

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تلقى قسم شرطة الشروق بلاغًا من سكان المنطقة حول وجود حالة اشتباه في شقة سكنية مأهولة، وبعد انتقال قوة أمنية مكونة من رجال المباحث والطب الشرعي إلى الموقع، تم العثور على الأطفال الثلاثة متوفين، وبالفحص الأولي تبين أن الوفاة ناجمة عن خنق، مما دفع السلطات للتحقيق في الواقعة كجريمة قتل.

 

استمرار جهود رجال الأمن في البحث عن مرتكبي الجريمة

وعلى الفور، تم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بإجراء تشريح شامل لتحديد أسباب الوفاة بدقة، في حين تستمر جهود رجال الأمن في البحث عن مرتكبي الجريمة.

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن هناك تحقيقات موسعة جارية لاستجواب الشهود والجيران وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، إضافة إلى فحص كاميرات المراقبة في المنطقة، للوقوف على ملابسات الحادثة، التي يبدو أنها جريمة متعمدة تهز الرأي العام.

من جانبها، باشرت نيابة الشروق التحقيقات، وصرح مسؤول بالنيابة أن الأولوية الآن هي التحقق من هوية الجناة ودوافع ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى مراجعة أي تسجيلات أو معلومات قد تساعد في حل القضية.

وسادت حالة من الحزن والغضب بين أهالي الشروق، الذين طالبوا بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها أطفال أبرياء.

وتعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة الحوادث التي تثير قلقًا واسعًا بشأن سلامة الأطفال داخل المنازل، مما يضع السلطات أمام تحدي حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

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العثور على جثامين 3 أطفال فيلا بالشروق جريمة الشروق مديرية أمن القاهرة

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