أول صور لانهيار عقار السيدة زينب ومدير أمن القاهرة ينتقل إلى موقع المنزل المنكوب (صور)

عقار السيدة زينب المنهار، يتابع مدير أمن القاهرة ومدير المباحث العامة العاصمة ومدير الحماية المدنية عمليات الدفاع المدني بالبحث عن ضحايا عقار سكني انهار بالسيدة زينب الذي مكون من 7 طوابق سقط على سكانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بدفع بفرق إنقاذ وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

ويواصل رجال الأمن فرض كردون أمني بموقع الحادث وإخلاء العقارات المجاورة من العقار حتى يتم التأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تأثير العقار المنهار عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث انهيار كامل لأحد العقارات والمكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

وفور ورود البلاغ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من القيادات الأمنية يرافقهم سيارات الدفاع المدني والإسعاف، إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، والتعامل مع الحادث والبحث تحت الأنقاض.

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