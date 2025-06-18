الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أول صور لانهيار عقار السيدة زينب ومدير أمن القاهرة ينتقل إلى موقع المنزل المنكوب (صور)

انهيار عقار ووقوع
انهيار عقار ووقوع مصابين بالسيدة زينب، فيتو

عقار السيدة زينب المنهار، يتابع مدير أمن القاهرة ومدير المباحث العامة العاصمة ومدير الحماية المدنية عمليات الدفاع المدني بالبحث عن ضحايا عقار  سكني انهار بالسيدة زينب الذي  مكون من 7 طوابق سقط على سكانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بدفع بفرق إنقاذ وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

ويواصل رجال الأمن فرض كردون أمني بموقع الحادث وإخلاء العقارات المجاورة من العقار حتى يتم التأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تأثير العقار المنهار عليها.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث انهيار كامل لأحد العقارات والمكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

 

وفور ورود البلاغ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من القيادات الأمنية يرافقهم سيارات الدفاع المدني والإسعاف، إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، والتعامل مع الحادث والبحث تحت الأنقاض.

انهيار عقار مكون من 7 طوابق في السيدة زينب والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض

كان تحت تأثير الفياجرا، اعترافات مثيرة لفرد أمن تحرش بزميلته وحاول والاعتداء عليها

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبر

مصرع عامل في حريق مطعم شهير في الطالبية

إجراء تحويلات مرورية بطريق الواحات بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

استمرار البحث عن ضحايا أسفل أنقاض مصنع طوب منهار بالجيزة

بسبب شاحن الهاتف، السيطرة على حريق داخل شقة بالحوامدية (صور)

ضبط موظف تحرش براقصة أرجنتينية في العجوزة والأمن يفحص

قطعة أرض سبب مشاجرة ببولاق وإصابة شخصين والأمن يخمدها

فريق بحث لكشف غموض وفاة مقاول في كرداسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عقار السيدة زينب المنهار أمن القاهرة الحماية المدنية

الأكثر قراءة

رسميا، تأجيل انطلاق مباراة صن داونز ضد أولسان بكأس العالم للأندية، والسبب قهري

أول صور لانهيار عقار السيدة زينب ومدير أمن القاهرة ينتقل إلى موقع المنزل المنكوب (صور)

نور الشريف كان من أقدم سكانه، عقار السيدة زينب المنهار صادر له قرار ترميم منذ شهرين (صور)

انهيار عقار مكون من 7 طوابق في السيدة زينب والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ ضربات مؤثرة ضد القواعد الجوية الإسرائيلية

والد الطفل ضحية اعتداء نجل محمد رمضان بنادي نيو جيزة يكشف تفاصيل التصالح

التلفزيون الإيراني: مفاجأة مرتقبة الليلة وحدث سيذكره العالم لقرون

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار النحاس عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء 17/6/2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إسرائيل تعلن اعتراض مسيرتين فوق البحر الميت