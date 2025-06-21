السيطرة على حريق في مصنع لإنتاج الفيبر بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع، اليوم السبت، داخل مصنع فيبر مكون من طابق واحد، وذلك أمام مسجد المعز بقرية قلما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

السيطرة على حريق بمصنع فيبر بقليوب

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ باندلاع حريق بمصنع فايبر بقليوب، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وأكدت المصادر الأولية أن الحريق لم يسفر –حتى الآن– عن وقوع إصابات بشرية، فيما يجري حصر الخسائر المادية والوقوف على أسباب اندلاع الحريق من خلال المعاينة والفحص الفني بمعرفة الأجهزة المختصة.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قليوب وقيادات مديرية الأمن الموقف ميدانيًا، وتم فرض طوق أمني بمحيط المصنع لحماية السكان القريبين، مع استمرار أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.



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