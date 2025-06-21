السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق كافيه في النزهة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة النزهة حول حريق نشب داخل كافيه شهير بشارع المشير أحمد إسماعيل بمنطقة النزهة، دون وقوع أي إصابات أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 


حريق كافيه شهير بالنزهة 

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه شهير بشارع المشير أحمد إسماعيل بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة النزهة النيابة العامة

مواد متعلقة

إصابة سيدة في حريق منزل بقنا

حريق يلتهم شقة سكنية في دار السلام

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في المقطم

الأكثر قراءة

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 21 يونيو 2025

لأول مرة، إيران تستخدم طائرات انتحارية في هجومها على إسرائيل اليوم

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

قتلى وإصابات بالآلاف، أحدث إحصاء لضحايا الهجمات الإسرائيلية على إيران

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

المزيد

انفوجراف

بعد لفت الأنظار إليه بكأس العالم للأندية.. أرقام إيجور جيسوس لاعب بوتافوجو البرازيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

تفسير حلم الثوب الأبيض في المنام وعلاقته بأفراح قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيراني: مقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي