السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقا في برج سكني

سيارة إطفاء، فيتو
سيارة إطفاء، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية، بالطابق العاشر، ببرج سكني، بالقرب من مستشفي الفيوم العام ، قبل أن تمتد النيران الي الشقق السكنية المجاورة.

حريق بوحدة سكنية

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق العاشر، بأحد الأبراج القريبة من مستشفى الفيوم العام، وانتقلت 4 سيارات إطفاء الي موقع البلاغ، واستخدم سلم هيدروليكي لإخماد الحريق، قبل أن يمتد اللهب الي الشقق المجاورة، ولن يسفر الحريق عن إصابات، وتبين من المعاينة الأولية، أن ماسا كهربائيا، أدى إلى اشتعال النيران.

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وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث وتولي التحقيق.

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