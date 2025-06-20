إنقاذ والدة الطالب يوسف والبحث عن طليق اليوتيوبر لولا فاني أسفل أنقاض حدائق القبة (صور)

انهيار ثلاثة عقارات بحدائق القبة، تمكنت فرق الإنقاذ بمديرية أمن القاهرة من انتشال ربة منزل تدعي رحاب حيا من أسفل ركام أحد عقارات حدائق القبة المنهارة بعد دقائق من إنقاذ نجلها الطالب يوسف.

وما زالت تواصل فرق الإنقاذ تبذل جهودها في موقع انهيار عقارات حدائق القبة، وسط أنباء عن وجود ضحايا ومفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، من بينهم شخص يدعى ضياء غالي، طليق اليوتيوبر “لولا فاني”، والذي كان يقيم في الطابق الثاني من العقار المنهار.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو لقطات إنسانية من أسفل ركام حدائق القبة وأصوات استغاثة استجابت لها قوات الإنقاذ وتمكنت من إنقاذهم وسط محاولات البحث عن ضحايا آخرين.

طليق اليوتيوبر “لولا فاني"

ومن بين الأصوات التي سمعتها قوات الإنقاذ وتمكنت من إنقاذهم

-صوت سيدة أخذت تصرخ قائلة أنا رحاب ومعايا ابني يوسف يبلغ من العمر ١٧ عامًا.. الحقونا بنموت".. هكذا استغاثت “رحاب” بقوات الحماية المدنية لإنقاذها رفقة نجلها يوسف، من أسفل ركام عقارات حدائق القبة المنهارة.

-ونجحت الأجهزة المعنية في إدخال المياه لرحاب ونجلها يوسف عن طريق خراطيم صغيرة من بين الأنقاض، وتم إنقاذها هي ونجلها من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة، وتم نقلهما للمستشفى.

شهود عيان

وفي تصريحات"صحفية "، روت السيدة أم أشرف، إحدى الناجيات من سكان العقارات المنهارة، تفاصيل مؤلمة قائلة: "جبت فلوس الشقة بقرض من البنك وبسدده على 6 سنين، أنا دفعت قسط سنة واحدة بس أنا حد اشترى الدور اللي فوق مني وبنى عليه دورين زيادة، ولما اشتكيت قالولي هاتي شهود ومحدش رضي يشهد، والبيت ما استحملش الأدوار الزيادة واتشرخ، والحي عاين وقال إن البيت مش آيل للسقوط، وخوفت يقع بينا فسبت البيت وخدت شقة إيجار برة، كنت في شقتنا الجديدة والجيران اتصلوا عليا قالولي الشقة وقعت".



وقالت إسراء صهيب، إحدى شهود العيان، في تصريحات صحفية: "كنت بجيب فطار لأهلي والبيوت وقعت فجأة، لقينا سحاب أسود ما بقيناش شايفين كف إيدينا من التراب، كل ده بسبب تمسك الناس ببيوتها المتهالكة والإيجار القديم، طبيعي أي حاجة بسيطة زي الزلزال ده توقع البيوت دي، كنت بشوف الحي معلق ورقة إن البيت آيل للسقوط والناس برضو مصممة يقع عليها".

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثمان “خياط” ظل عالقا داخل ورشته تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة لعدة ساعات.

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج 8 أشخاص أحياء من أسفل عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارٍ البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقارات.

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